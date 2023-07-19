"الحفل في موعده".. مفاجأة من الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت

فاجأت العالم الشركة المسؤولة عن تذاكر حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت عندما نفت إلغاء الحفل المقرر إقامته يوم 28 يوليو في الأهرامات ، ورغم قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بإلغاء استخراج الترخيص للحفل.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة منشورًا لحفل ترافيس سكوت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام "، وعلقت: الحلفة في موعدها.

الشركة المنظمة لحفل الأمريكي ترافيس سكوت نتفي إلغاءها

تفاصيل بيان نقابة المهن الموسيقية

أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بيانًا بإلغاء الترخيص الصادر لإقامة حفل ترافيس سكوت، إقامته يوم 28 يوليو الجاري بمنطقة الأهرامات بالجيزة لـ الراب الأمريكي ترافيس سكوت.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية ًلجموع الجماهير.

وتابعت النقابة في بيانها: ومما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.

‎وأوضحت: أن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة.