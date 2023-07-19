إقليم كوردستان وأذربيجان يتفقان على فتح قنصلية في إربيل وتسيير رحلات جوية

اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، على أهمية افتتاح قنصلية عامة أذربيجانية بإقليم كوردستان .

جاء ذلك خلال استقبال حافل لبارزاني في باكو من قبل الرئيس الاذربيجاني علييف.

وجرى خلال اللقاء الذي تم في القصر الجمهوري الاذربيجاني بحث إجراءات افتتاح القنصلية الاذربيجيانية في المستقبل القريب والتي كان قد تقرر افتتاحها في وقت سابق .

والعمل على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين

كما بحث الجانبان تعزيز علاقات أذربيجان مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطاقة و فرص الاستثمار وتشغيل رؤوس أموال الشركات الأذربيجانية في إقليم كوردستان وعموم العراق.

كما بحثت الإجراءات والخطوات الأخيرة لتسيير رحلات جوية مباشرة بين أربيل وباكو وبين باكو وبغداد ومناطق أخرى من العراق وتقديم التسهيلات في منح تأشيرات

بعد ذلك.

وفي اجتماع آخر حضره وفدا الجانبين وشارك فيه السيد القائم بأعمال السفارة العراقية في باكو، بحثت قنوات التواصل وإجراءات متابعة المحاور التي تناولها اجتماع الرئيسين في سبيل توطيد العلاقات، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها