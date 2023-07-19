فخري الفقي يكسف سبب تخفيض قيمة الجنيه المصري (فيديو)

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الأزمات في الألفية الحالية لم تنته عند ثورات الربيع العربي، حيث حدثت أزمة كورونا، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التغيرات المناخية التي أثرت بدورها على العالم، وبناء عليه كان هناك مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، والتي ستعقد القمة المقبلة في دبي في نوفمبر المقبل.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، العصر الحالي هو عصر إدارة المخاطر، والدولة القادرة على إدارة المخاطر هي الأفضل سواء كانت مخاطر جيوسياسية أو مخاطر بيئية، أو مخاطر مناخية، أو أزمات اقتصادية والتي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الاقتصادات الحالية تتحول من اقتصادات السوق إلى اقتصادات إدارة المخاطر من كل أنواع المخاطر المختلفة، موضحا أن مصر تواجه العديد من التحديات المختلفة، إذ أن مصر تعمل على مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية مع التعافي من أزمة كورونا.

ولفت إلى أن العالم يشهد موجة مرتفعة من التضخم والغلاء، فضلا عن أن الدولة المصرية هي دولة مستوردة للعديد من السلع الاستراتيجية إضافة إلى ذلك قلة في النقد الأجنبي نتيجة خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية مع الأزمة الروسية الأوكرانية بمبالغ طائلة وصلت لـ 22 مليار دولار.

تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات

وأضاف "الفقي"، أن الضغط على العملة المحلية بسبب ندرة الدولار أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات في مارس وأغسطس من العام الماضي وشهر يناير الماضي، لافتا إلى أن سعر الدولار ارتفع بنسبة 100% في مقابل الجنيه المصري مما ضغط بشكل واضح على الأسعار.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن معدل التضخم في مصر ارتفع نتيجة كل هذه العوامل خلال عدة أشهر بسيطة، موضحا أن الدولة المصرية واجهت التضخم والغلاء بعدة طرق، إذ أن الموازنة العامة للدولة عملت على زيادة المرتبات والمعاشات، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور لـ 3.5 ألف جنيه، والقطاع الخاص 3 ألاف، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأردف: أنه تم زيادة عدد الأسر المستفيدة من مبادرة تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أيضا، لافتا إلى أن الأجور زادت في موازنة الدولة بحوالي 60 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.