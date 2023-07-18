مقعد تسوية المنازعات يواصل جلساته بشرم الشيخ لحل مشكلات المواطنين

واصل مقعد تسوية المنازعات جلساته المعتادة، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وذلك بحضور اللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديرى الإدارات المختصة بالديوان العام.

يشار الي ان جلسات المعقد يجرى خلالها النظر في العديد من طلبات المواطنين وبحث هذه المشكلات العالقة وإيجاد حلول لها في إطار القانون

كما نظر أيضا طلبات بعض المستثمرين و الشركات العاملة وانتهى إلى إيجاد حلول لها فى إطار دعم الاستثمار و بمراعاة الظروف والأوضاع الحالية