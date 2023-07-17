ميدو: أوسوريو هيتجنن بسبب الموسم الجديد

انتقد أحمد حسام ميدو، عدم إعلان المسؤولين عن الكرة في مصر، موعد بداية الموسم الجديد وانتهائه.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوسوريو هيتجنن بسبب إنه مش عارف الموسم الجديد هيبدأ امتى، ونفس الموضوع لكل مدربين الدوري وحتى مارسيل كولر" .

وأضاف: "الدوري السعودي تم إعلانه بشكل كامل بداية من يوم 11 أغسطس وحتى نهاية الدوري، من أول جولة حتى الجولة الأخيرة" .

واختتم: "الدوري السعودي تم إعلان جدوله بشكل كامل رغم مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا وخلافه".



وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

موعد عودة الزمالك للتدريبات الجماعية

يستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.