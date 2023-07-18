لميس الحديدي: ترافيس سكوت داخل البيت من بابه وبيان النقابة يضر بمصر

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي، بيان نقابة المهن الموسيقية حول حفل مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قائلة: "بعيد عن كلام السوشيال ميديا فوجئنا بنقابة المهن الموسيقية طلعت بيان بتقول تلغيه عشان مطالب الناس".

ولفتت إلى أنه من الواضح أنه لم يكن هناك مانع من النقابة وأنها تصرفت تحت ضغط المطالب، مردفة: “بيان النقابة غريب ولا يليق بمصر ولا السياحة”.

وتابعت: “بيان النقابة اعتمد على كلام السوشيال ميديا وبيانهم لا يليق بمصر ولا السياحة المصرية ويحمل تناقضًا وتأرجحًا بين أبوابنا مفتوحة ثم نقول نغلقها في وجه الكل”.

وعلقت عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على شاشة ON، : "مؤدي الراب ترافيس سكوت واضح أنه داخل البيت من بابه وأخذ تصريحات من الجهات الأمنية ووزارة السياحة ما ينفعش بعد كل ده تطلع النقابة بيانا بالشكل ده هذا أمر ليس علميا ولاييلق بالسياحة ولا النقابة كنتم قلتوا من البداية مش عايزينه لكن نحدد حفلا وبعدين نقول مش عايزينه".

واستطردت: "أنا معرفش المطرب ولست من محبيه ولا كارهيه ولا أستمع لهذا النوع من الغناء ولكن طالما بقول إن وزارة السياحة والجهات الامنية ووافقت يطلع بيان زي ده يعتبر إيذاء لسمعة البلد وسمعة السياحة".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفي كامل، قد أصدرت بيانا بشأن حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت، وذلك بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية في حفلاته، والتي كان من المقرر إقامة حفله ٢٧ يوليو الجاري، بمنطقة الأهرامات، حيث قررت النقابة عدم إصدار تصاريح لإقامة هذا النوع من الحفلات.