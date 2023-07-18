إنشاء وتطوير وحدة استزراع سمكي ذكي مكثف بنظام تدوير المياه بجامعة كفر الشيخ

أكد تطوير مخرجات المشروع بالشراكة مع مركز التعاون الإقليمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعرب رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، عن سعادته بمخرجات المشروع البحثي في كلية الزراعة والتي تتمثل في نظم استزراع الطحالب وما تم من استخدام الكتلة الحيوية من الطحالب في مجالات مختلفة منها أعلاف غير تقليدية للأسماك ومنها مكملات غذائية للإنسان ومعالجة الملوثات الكيماوية للمياه وإنتاج الديزل الحيوي ومركبات أوميجا3، وإنشاء وتطوير وحدة استزراع سمكي ذكي مكثف بنظام تدوير المياه.

وقدم رئيس جامعة كفرالشيخ ، الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود بهجت مدير مركز التعاون الإقليمي، على ما قدموه من دعم لتمويل المشروع، وأشار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير مخرجات المشروع بالشراكة مع مركز التعاون الإقليمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن ، تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الحصول على مشروعات بحثية من الجهات الممولة، وأكد على دور البحث العلمي والجامعة في حل المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع بطريقة مستدامة مما ينعكس على النشر الدولي والتصنيفات الدولية للجامعة.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر ، دور المشروعات البحثية في حل المشكلات البيئية المختلفة المحدثة للتغيرات المناخية وكيفية تحويلها لعائد اقتصادي مستدام متطابق مع الأهداف الأممية لتكون الجامعة من الجامعات صديقة للبيئة.

وأشار عميد كلية الزراعة الدكتور يحي زكريا ، إلى دور أعضاء هيئة التدريس في الكلية في الحصول على المشروعات البحثية والنشر الدولي لإدراج الكلية في أرقى التصنيفات الدولية وكيفية مساهمة الكلية في التغلب على المشكلات البيئية وكيفية التحول والتحضر للأخضر للربط بين الاقتصاد الأخضر والأزرق.

ووجه الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور السيد بلال ، شكره لإدارة الجامعة وتشجيعها للفريق البحثي لتحقيق مخرجات المشروع البحثي وكيفية تطوير مخرجاته بطريقة مستدامة والعمل الجاد والإخلاص في العمل لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة ورؤية مصر 2030.