محافظ كفرالشيخ: "القيادة السياسية تهتم بترميم المباني الأثرية والتاريخية"

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الإثنين أن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب يهدف إلى تنمية مهارات شباب المحافظة وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلًا عن إعادة تأهيل المباني الأثرية وتحديدًا قصر الملك فؤاد، والحفاظ على قيمته التاريخية.

أضاف أن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية الدولة لتحفيز التدريب والإبداع وريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال توفير مساحات مخصصة داخل المحافظات والجامعات الحكومية لتصبح مقرًا لاستضافة أنشطة التدريب والإبداع ويسمي مركز مصر الرقمية للتدريب والإبداع.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الأثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن إرادة الآثار قد تلقت مع إرادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض متمثلًا في تحويل قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية، لترميمه من خلال شركة المقاولون العرب.