جامعة كفرالشيخ تهنئ رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد

رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي

قدم رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أسمى آيات التهاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري ، بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1445 هــ ، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبعث رئيس جامعة كفرالشيخ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وتقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفرالشيخ، ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.