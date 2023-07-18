إنجاز بحثي لطبيب سعودي في علاج أمراض "الصرع"

3 نتائج بحثية حديثة تمثل إنجازا في مجال الأمراض العصبية وأمراض الصرع توصل لها طبيب سعودي مبتعث بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هذه النتائج فيما يتعلق بالإشارات الفسيولوجية والكهربائية في الدماغ.

سعودي يحقق إنجاز في علاج “الصرع”

وتم إجراء البحث الأول على 191 مريضاً، و98 طفلاً سليماً للمقارنة، ومن خلال المقارنة تم التوصل إلى علاقة بعض النتائج الشائعة لتخطيط الدماغ، وبعض أمراض الصرع، وكذلك علاقتها بنتائج الرنين المغناطيسي، وتعريف طبيب الأعصاب بالحالات التي تتطلب إجراء رنين مغناطيسي لاستبعاد بُعد الجلطات والمشاكل التكوينية في الدماغ.

مبتعث سعودي

بينما كان البحث الثاني، عن علاقة مرض تشوهات الدماغ والمرتبط بالتحول الجيني وجلطات الأوعية الدموية بالدماغ لدى المواليد، ومن خلال هذا البحث تم التوصل إلى الإسهام بتعريف الأطباء بضرورة استبعاد حالات جلطات الأوعية الدموية وعلاجها لدى المواليد المصابين بهذا المرض.

الصرع.. طبيب يكشف أبحاثه لعلاج المرض



فيما كان البحث الثالث، يدرس علاقة مرض هيراياما وتشوه الأوعية الدموية، وكذلك الطرق الجراحية للعلاج، وتوصل إلى نتائج ذكرت علاقة هذين المرضين النادرين والطرق الجراحية الفعالة.

ونشرت مجلات علمية أبحاث المبتعث من جامعة جدة في تخصص أمراض الصرع في مستشفى بوسطن للأطفال التابع لجامعة هارفارد، المصنف الأول على مستوى الولايات المتحدة، إذ يعد النشر اعتمادا منها لتلك النتائج.

وأوضح المبتعث السعودي بأمريكا، أن تلك الأبحاث شملت علاقة بعض نتائج تخطيط الدماغ لدى الأطفال وبعض أمراض الصرع، وتعد حالة نادرة لمرض جيني له علاقة بتشوهات خلقية واعتلال بالأوردة الدماغية، حالة نادرة لمرض هيراياما وعلاقته باعتلال أوردة الدماغ والطرق الجراحية لعلاجها، وفقًا لما جاء بـ"العربية".