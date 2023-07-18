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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب بالهرم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،  غموض العثور على جثة شاب متوفى داخل شقة بالهرم، وتبين أن الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

 

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جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة شاب بالبساتين

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جرعة مخدارت زائدة تنهى حياة سيدة فى الشارع

جرعة مخدرات زائدة ..تنهي حياة شاب بالهرم 

كان البداية ببلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم ، من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى بسام.م.ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب تُوفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

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الجريدة الورقية