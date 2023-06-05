جرعة مخدارت زائدة تنهى حياة سيدة فى الشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من كشف تفاصيل العثور على جثة سيدة في الشارع، وتبين أنها تناولت جرعة زائدة من المخدرات ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد العثور على جثة سيدة في أحد الشوارع بمنطقة إمبابة.

وأمر مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث قطاع إمبابة والمنيرة الغربية، وتبين من التحريات أن الجثة لسيدة توفيت نتيجة تناولها جرعة زائدة من المخدرات وتوجد آثار حقن وبجانب الجثة أدوات الحقن ولا توجد عليها إصابات ظاهرة لاعتداء.

وأوضحت التحريات، أن السيدة توفيت نتيجة جرعة مخدرات زائدة، وليس بها إصابات ظاهرية، وليست هناك شبهة جنائية في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.