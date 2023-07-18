وافل بالموز والعسل.. فكرة جديدة لوجبة الإفطار

يمل البعض من تناول وجبة الإفطار المعتادة، مثل الفول والطعميه والبيض، لذا نقدم لك طريقة عمل وافل بالموز والعسل، كوجبة إفطار صحيه وخفيفة سيعشقها الكبار والصغار.

وافل بالموز

طريقة عمل وافل بالموز والعسل

المقادير

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : نصف ملعقة كبيرة

- البيض : 3 حبات

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- العسل : ملعقتان كبيرتان ونصف (أبيض)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي البيض مع الحليب، والدقيق، وجوز الهند، باستخدام المضرب الكهربائي.

ضعي خليط الوافل في صينية دائرية الشكل، وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج.

في وعاء جانبي، اخلطي الموز مع العسل حتى يمتزج.

وزعي مزيج الموز والعسل فوق الوافل وقدميه.