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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

وافل بالموز والعسل.. فكرة جديدة لوجبة الإفطار

وافل بالموز
وافل بالموز

يمل البعض من تناول وجبة الإفطار المعتادة، مثل الفول والطعميه والبيض، لذا نقدم لك طريقة عمل وافل بالموز والعسل، كوجبة إفطار صحيه وخفيفة سيعشقها الكبار والصغار.

 

وافل بالموز

طريقة عمل وافل بالموز والعسل

المقادير

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

- دقيق : نصف ملعقة كبيرة

- البيض : 3 حبات

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- العسل : ملعقتان كبيرتان ونصف (أبيض)

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طريقة التحضير

في وعاء عميق، اخلطي البيض مع الحليب، والدقيق، وجوز الهند، باستخدام المضرب الكهربائي.

ضعي خليط الوافل في صينية دائرية الشكل، وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج.

 

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في وعاء جانبي، اخلطي الموز مع العسل حتى يمتزج.

وزعي مزيج الموز والعسل فوق الوافل وقدميه.

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