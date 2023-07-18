طريقة عمل كريم كراميل في الفرن| حضريها في دقائق

كريم الكراميل من الحلويات الشهيه التي يعشقها الجميع، وتستسهل ربات المنزل بتحضيرها لأطفالها، كونها سريعة التحضير، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير كريم كراميل في الفرن.

كريم كراميل

طريقة عمل كريم كراميل في الفرن

المقادير

- لتحضير الكراميل :

سكر : كوب

الماء : نصف كوب

- لتحضير الكريم :

حليب : علبة (مركز)

حليب مركز محلى : علبة

جبن كريمي : 400 جراماً

البيض : 4 حبات

الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

طريقة التحضير

1. لتحضير الكراميل: ذوبي السكر مع الماء في قالب الفرن حتى يتحول إلى كراميل متجانس وبالقوام المطلوب.

2. لتحضير الكريم: في إبريق الخلاط الكهربائي ضعي الحليب المركز، والحليب المركز المحلى، والجبن الكريمي، والفانيلا، والبيض واخلطي المكونات جيداً.

3. صبي الخليط فوق طبقة الكراميل، ثم ضعيه في صينية مملوءة بالماء، وغطي القالب بورق القصدير.

4. أدخلي القالب للفرن على درجة حرارة 200 مدة نصف ساعة تقريباً، واتركيه ليبرد ثم أدخليه للثلاجة مدة 3 ساعات قبل التقديم.