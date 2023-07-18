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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد أحتفالية العام الهجري الجديد

محافظ القاهرة يشهد
محافظ القاهرة يشهد أحتفالية العام الهجري الجديد

 

نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاحتفال الذي أقامته وزارة الاوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد  ١٤٤٥ بمسجد الامام الحسين.

جاء ذلك في حضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ود.شوقى علام مفتى الجمهورية ، ود.محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر .

كما حضر اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ود.عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر .

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