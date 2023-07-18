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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لإجراء مشاورات إقليمية ودولية.. رغبة لبنانية في تشكيل وفد لزيارة دمشق

وزارة الخارجية والمغتربين
وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية

أبلغت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الجانب السوري برغبة الحكومة اللبنانية في تشكيل وفد من الوزارة لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

 

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جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وذلك بمقر وزارة الخارجية بوسط العاصمة بيروت. 

وأكد بوحبيب أن هذا الاجتماع عقد اليوم بناءً على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

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