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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

نميرة نجم والجويلي في مراكش لحوكمة الهجرة في أفريقيا

جلسة عمل للمرصد الافريقي
جلسة عمل للمرصد الافريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي

عقد المرصد الافريقي للهجرة بمنظمة الإتحاد الأفريقي، جلسات عمل مع ممثلى التجمعات الاقتصادية الاقليمية الأفريقية، حول انشاء قواعد البيانات الخاصة بـ الهجرة في افريقيا في مراكش بالمغرب. 

جلسات عمل حول انشاء قواعد البيانات الخاصة بـ الهجرة في افريقيا 

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وزيرة الهجرة تلتقي عددا من الصحفيين الإعلاميين لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة

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الهجرة تعلن: وزيرة التضامن متحدثة رئيسية في مؤتمر "المصريين بالخارج" 

وقالت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة، أن المناقشات درات حول الهياكل القانونية والتحديات التكنولوجية التى تواجه انشاء قواعد البيانات ونشرها، وتناولت اهمية البيانات وتحليلها في حوكمة الهجرة وتوفير معلومات استرشادية لواضعى السياسات بالقارة الافريقية. 

 

وحضر جلسات العمل من الإتحاد الأفريقي المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السفير عمرو الجويلى.


 

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