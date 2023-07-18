قيادة القوات الجوية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة

وقعت قيادة القوات الجوية، بروتوكول تعاون مع جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابعين لوزارة البيئة لتحويل المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية إلى مؤسسات خضراء، وذلك بحضور الفريق محمود عبد الجواد قائد القوات الجوية والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلوا وزارة البيئة.



ويأتى ذلك فى إطار حرص قيادة القوات الجوية على الارتقاء بالمواصفات البيئية داخل المنشآت الخدمية والطبية التابعة لها، وفقا للمعايير والمواصفات القياسية فى ذلك المجال.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ منها الوعى والثقافة البيئية ودمج الأبعاد البيئية بكافة المؤسسات الخدمية التابعة للقوات الجوية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية فى حماية الأنظمة البيئية.