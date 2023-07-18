إمام عاشور ينضم لقائمة 11 نجمًا لعبوا لـ الأهلي والزمالك

أعلن النادي الأهلي ضم اللاعب المصري الدولي إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023، لينضم اللاعب لقائمة ضمن 11 لاعبًا سبق لهم اللعب لقطبي الكرة المصرية.

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جاء انتقال إمام عاشور للأهلي عن طريق محطة من ميتيلاند الدنماركي لتسهيل عملية انتقال اللاعب للأحمر، بدلًا من الانتقال المباشر للنسور من القلعة البيضاء، ليعيد إلى الأذهان اللاعبين الذين انتقلوا من الأبيض للأحمر سواء بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث.

أبرز 11 نجمًا لعبوا للأهلي والزمالك:

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز 11 نجمًا مروا على صفوف الأهلي والزمالك مع بداية الألفية الميلادية الثالثة:-

كانت البداية من التوأم حسام وإبراهيم حسن وانتقالهم من الأهلي للزمالك، وتعتبر هي الصفقة الأبرز على الإطلاق بين القطبين، بسبب التاريخ الكبير الذي سطره الثنائي مع الأبيض.

وفي عام 2004 كان انتقال إبراهيم سعيد من الأهلي للزمالك من أكبر الضربات التي وجهها الأبيض للمرة الثانية، بعد أزمات اللاعب مع إدارة الأحمر.

وفي عام 2006 قرر الأهلي الرد على الزمالك، ليحسم صفقة ثنائية بضم طارق السعيد ومحمد صديق بعد التألق بقميص الفارس الأبيض.

واصل الأحمر الرد في عام 2007، وحصول الأهلي على اللاعب المعتز بالله "إينو" من الزمالك، والتي أثارت جدلًا كبيرًا كون اللاعب من عناصر الأبيض الأساسية.

وفي عام 2007 أيضًا كان الدور على الحارس الدولي نادر السيد الذي خرج من الزمالك لرحلة احتراف أوروبية ويعود بعدها للأهلي.

في عام 2010 عاد الزمالك من جديد للتعاقد مع لاعبي الأهلي، وتمكن من الحصول على خدمات حسين ياسر المحمدي والذي كان أحد العناصر الأساسية والمهمة في تشكيل الفارس الأبيض لمواسم عدة.

في عام 2014 خطف الأهلي لاعبًا جديدًا من الزمالك بعدما ضم مؤمن زكريا، والذي اعتزل مبكرًا بسبب المرض، وكان أبرز عنصر في خط هجوم الفريق حينها.

وفي عام 2020 لم تهدأ الأمور بينهما ليضرب الأهلي من جديد ويتعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد تجربة برتغالية لمدة 6 أشهر، بعد أزمات عدة بين الأبيض واللاعب والمستمرة حتى الآن.

وفي عام 2023 الجاري، جاءت صفقة إمام عاشور لتثير جدلًا كبيرًا كعادة الصفقات التي مرت على قطبي الكرة المصرية منذ بداية الألفية الميلادية الثالثة.

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