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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على الصفقات الجديدة لفريق رايه استعدادا للمحترفين

حسام عبد الواحد
حسام عبد الواحد

نجح نادي رايه في التعاقد مع حسام عبد الواحد نجم الشرقية للدخان في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري المحترفين. 
 

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كما نجح نادي رايه في ضم حسام حسبو حارس مرمي بايونيرز وحسام حسبو حارس مرمي بايونيرز وأحمد لالا لاعب السكة الحديد . 

صفقات جديدة ..

ومن المنتظر أن يعلن نادي رايه عن الصفقات الجديدة خلال الأيام المقبلة بعد اتمام اجراءات التعاقد مع اللاعبين الجدد.
وجاء التعاقد مع مجموعة اللاعبين سالفة الذكر بعدما ابدي حسام عبدالعال المدير الفني اقتناعه بقدراتهم وطالب الإدارة بضرورة التعاقد معهم.

على صعيد آخر ، وجه النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمفروض من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الدعوة لأكثر من 20%  من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 1 اغسطس الساعة الحادية عشر ظهرا .

ويأتي هذا الاجتماع من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمي القسم الثاني " أ " بما يخالف أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

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