كتله الحوار تناشد الرئيس السيسي بإصدار عفو عن الباحث الحقوقي باتريك زكي

ناشدت كتلة الحوار برئاسة الدكتور باسل عادل، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو رئاسي عن الباحث الحقوقي باتريك جورج زكي.

وقال الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار إنه في إطار روح الحوار الوطني، وما أبدته الدولة من إرادة انفتاح سياسي بدأت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن كتلة الحوار تنضم لنداء مجلس أمناء الحوار الوطني وبيانهم الذي ناشد الرئيس بإصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة، قد قضت أمس الثلاثاء، الحكم بالحبس ثلاث سنوات على باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

وفي ديسمبر الماضي، قررت المحكمة إخلاء سبيل باتريك جورج المتهم في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثاني المنصورة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.