افتتاح نادي المحامين فى جليم بحضور محافظ الإسكندرية

افتتح عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، نادي محامي جليم بالإسكندرية عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وذلك بحضور، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والأستاذ محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والأستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، ولفيف من السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات

واستهل نقيب المحامين كلمته الترحيب بكافة الحضور، متابعًا: "نحتفل اليوم بافتتاح نادي المحامين بجليم، وأشكر أصحاب الفضل في هذا الإنجاز من مجلس نقابة الإسكندرية، ولجنة التطوير بنقابة المحامين"، موجهًا نقيب المحامين الشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على مجهوداته في تذليل عقبات إنشاء النادي، مؤكدًا أنه لولا جهوده ومتابعته المستمرة لأعمال الإنشاءات، ما تم هذا الإنجاز بهذه الصورة المشرفة والشكل الذي يليق بالسادة المحامين.

افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية

افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية



وأكد نقيب المحامين، أن نادي المحامين بجليم أصبح الآن النادي رقم واحد على مستوى مصر كلها، وثمن "علام" مجهودات محافظ الإسكندرية، في تخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لنقابة المحامين بالإسكندرية على مساحة 510 أمتار مربعة.

افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية

وأشاد نقيب المحامين، بمواقف المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، المشرفة مع السادة المحامين، ودوره البارز في إنهاء أزمة محامي مطروح، مضيفاً: "لا ننكر دور السيد وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في إنهاء كافة المشكلات التي تواجه السادة المحامين".

افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية

افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية

وفي كلمته أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أن نقابة المحامين تعد أقدم وأعرق نقابة في مصر والوطن العربي، فتاريخ تأسيسها يمتد لما قبل عام 1912، وذلك يعد فخراً لكل المحامين.

وأضاف أن ما شاهده في نادي محامي جليم وما تم فيه من إنشاءات يعد فخراً لكل المحامين في شتى أنحاء الجمهورية، قائلا: "افتخر بكون هذه المنشأة على شاطىء الإسكندرية".

افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية

وعبر محافظ الإسكندرية عن دهشته بالمستوى الإنشائي والهندسي للنادي واستغلال مساحته جيدًا قائلا: "رغم كم الإنشاءات في النادي إلا أنها لم تحجب رؤية البحر، وهذا ما سنراعيه في المستقبل عند إنشاء الأندية على الشاطئ.

ولفت إلى أن المستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية أبلغه فور رؤيته للنادي بضرورةِ إنشاء نادي للقضاة يضاهي في مستواه نادي نقابة المحامين.

كما وجه المحافظ رسالة تقدير واعتزاز لنقيبِ الصحفيين الأستاذ خالد البلشي وكل صحفيي مصر، متعهداً بتقديم كافة أوجه الدعم والمساهمة في إنشاء نادي الصحفيين على غرار نادي المحامين بالإسكندرية.

وأشار "الشريف" إلى أن نقيب المحامين ينتمي لأسرة عريقة في محافظة سوهاج، وأنه لمس فيه الإخلاص في العمل وسعيه دوماً لمصلحة زملائه ونقابة المحامين، وهذا هو سر نجاحه وتقدمه.

افتتاح نادي محامي جليم بالإسكندرية

وفي كلمته وجه المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، التحية للحضور، معبرًا عن سعادته بالتواجد في افتتاح نادي المحامين بجليم.

وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن نادي جليم صرح كبير يدعو إلى الفخر بين جميع المحامين، متمنياً نقل تجربة إنشائه، والإستفادة منها لإنشاء نادي مماثل للسادة القضاة.

وأشاد المستشار سعد السعدني، بالروح الجميلة الموجودة بين المحامين وبعضهم وتكاتفهم وحضورهم لحفل الافتتاح، قائلًا:« السادة المحامين جاءوا من كل محافظات مصر، من أسوان الى الإسكندرية، من أجل المشاركة في افتتاح نادي جليم، في صورة مبهجة تعبر عن مدى تكاتف السادة المحامين».

وفي ختام اللقاء، كرم نقيب المحامين، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، بدرع نقابة المحامين، نظراً لجهودهم في تلبية مطالب المحامين، وتقديرهم لمهنة المحاماة.