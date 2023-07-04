المسجد النبوي يستقبل 4.2 مليون مصل وزائر في أسبوع

نجحت المملكة العربية السعودية في موسم الحج من خلال إدارة خطط واستعدادات وتنظيم الحشود المليونية، بعد تحديات على مختلف الأصعدة بسبب جائحة كورونا وتقليص أعداد الحجاج، بسبب القيود الصحية، بالإضافة إلى جهود وزارة الداخلية السعودية، من خلال الاستعدادت الكبير لحماية الحجاج وتوفير مسارات جيدة وأكثر أمانًا، وفرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة خلال موسم الحج 2023، وتزايد أعداد زوار المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي.

جهود لخدمة ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بـ المسجد النبوي

وخلال موسم الحج 2023، أتاحت السعودية تقنية جديدة تعمل على تبريد المناخ في طرق المشاه في المشاعر المقدسة، من خلال طلاء الأسطح الإسفلتية لطرق ومسالك المشاعر المقدسة، بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج.

استقبلت المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 14 من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، أكثر من 4 ملايين و252 ألف مصل وزائر، وذلك حسبما كشفت به وكالة رئاسة المسجد النبوي، من خلال تقريرها الأسبوعي.





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المسجد النبوي

وقدمت السعودية عدد من الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن والزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، من خلال عمل الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم الخدمات للحجاج.

وكالة رئاسة المسجد النبوي تعلن توزيع 46 ألف هدية

وسهلت وكالة رئاسة المسجد النبوي، دخول أكثر من 271.173 ألف زائر للسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، و75.529 ألف مصل بالروضة الشريفة، واستفاد أكثر من 6.782 ألفا من المواقع المخصصة لكبار السن، و14.766 ألف من الدروس العلمية بالمسجد النبوي.

وأعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي، في التقرير الأسبوعي لها، أنه تم توزيع 46 ألف قطعة من الهدايا، واستفادة أكثر من 64 ألف مواطن من التوعية الميدانية، و11 ألف مواطن من خدمة الإرشاد الديني، 4 آلاف من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و17.65 ألف مستفيد من خدمات المعارض، و3.001 ألف مستفيد من خدمة التواصل باللغات، و10.158 ألف مستفيد من خدمة المكتبات

ووزعت رئاسة المسجد النبوي أكثر من 203 ألف عبوة ماء زمزم، و426 ألف وجبة إفطار، واستفاد 115 ألف من خدمة التنقل.