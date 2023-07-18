السجن 5 سنوات بتهمة تصنيع مخدر الآيس داخل منزله

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حُكماً بمُعاقبة تاجر مخدرات بالسجن 5 سنوات بتهمة تصنيع مخدر الآيس داخل منزله.

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واعترف المتهم أمام النيابة العامة، بأنه يقوم بتصنيع مخدر الآيس وبيعه لعملائه بمنطقة المطرية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له الاتجار فى المخدرات.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الآيس، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدرة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

براءة مُتهم

وفي سياقٍ مُتصل، قضت الدائرة العاشرة جنايات العجوزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف وعضوية المستشارين محمد حامد و حسين فخري في القضية رقم 13912 لسنة 2016 جنايات العجوزة والمقيدة برقم كلي 2315 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة، ببراءة المتهم محمد.ح.

وعلى جانب آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب ابنه حتى الموت بـ"عصا خشبية"، حيث تبين من مناظرة جثة المجنى عليه وجود أثار ضرب في أنحاء متفرقة من جسده، وأن سبب الوفاة هو نزيف داخلى في الجمجمة نتيجة ضربة بـ"عصا خشبية" على رأسه أودت بحياته.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل بتضررها من زوجها عامل خردة، لقيامه بالتعدى بالضرب على نجلها "سنتين" باستخدام قطعة خشبية محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.