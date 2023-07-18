مفيدة شيحة تنتعش بزهور الربيع

تملك الإعلامية مفيدة شيحة ذوقًا خاصًا جعلها تتربع على عرش الأناقة والحيوية لتصبح مثالًا تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات في حياتهن الخاصة.

وتألقت مفيدة شيحة بإطلالة صيفية منعشه بالحيوية والجاذبية، لتتألق بألوان الصيف المتوهجة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا فضفاضًا، بأكمام طويلة، ذا أرضية أوف وايت مزركش بالرسومات الزهور ذات الألوان المبهجة.

وبدت بتسريحة شعرها المعتادة وزينت بقبعة صممت من الخوص المزين بالشرائط الملونه ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

مفيده شيحة

مفيدة شيحة هي اعلامية مصرية، ولدت في 6 سبتمبر 1971. شاركت في تقديم عدد من البرامج التليفزيونية، وتخصصت في برامج المنوعات، منها: سكوت حنغني، دقيقة مفيدة، الستات مايعرفوش يكدبوا، الشيف ومفيدة في قناة cbc في سبتمبر 2021 أنهت تعاقدها مع قناة سي بي سي المصرية بعد عشرة سنوات من تقديم برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وانتقلت في يناير 2022 إلى قناة النهار المصرية مع زميلتها سهير جودة لتقديم برنامج بعنوان الستات في يوليو 2022.