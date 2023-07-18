محافظ الشرقية يُهنئ المواطنين والجهاز التنفيذي والنواب بالعام الهجري الجديد

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص بالعام الهجري الجديد 1445ه‍، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري والذي أصبح واقعاً سيحقق الخير لأبنائها بإحداث نقله نوعية وحضارية في كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها.

وطالب محافظ الشرقية جموع المواطنين بالتكاتف وبذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في احداث التنمية المنشودة وبناء الوطن تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية