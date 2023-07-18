محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد

بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برقية تهنئة للرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد جاء فيها:

" يسعدني ويشرفني أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الشرقية أسمي آيات التهاني القلبية وأطيب التمنيات والدعوات الصادقة بمناسبة العام الهجري الجديد 1445ه‍ أعاده الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن و البركات .

وبهذه المناسبة الجليلة والذكرى العطرة التي نستلهم منها كل المعاني السامية نتوجه إلى المولى عز وجل أن يُعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يبارك الله جهودكم المخلصة وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار .

وأرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسادة الوزراء والمحافظين، داعياً المولي عز وجل أن يحفظ مصر وأن يُنعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.