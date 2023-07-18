مقيم دعوى الغاء حفل مطرب الراب الامريكي: قرار نقابة الموسيقيين انتصار للهوية المصرية

قال المستشار عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، في تصريح خاص لـ"الوفد"، إن قرار الغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت، بناء على الدعوات المجتمعية والدعوى القضائية التي اقمناها، انتصار للهوية المصرية، ولتقاليد مجتمعنا الرقي.



وأكد "عبد السلام"، أن الرابر الامريكي "ترافيس"، معروف عن حفلاته انها داعمه لحركة الماسونية العالمية ويتم ممارسة طقوس عبده الشياطين، وان جزء من دخل هذه الحفلات يتم توجيهه إلى حركة دعمه لحركة "الأفروسنتريك" المعادية للهوية المصرية، والتي تسرق التاريخ المصري من المصريين، وتنسبه للحضارات "الزنجية".



وشدد على أنه في القريب العاجل سيقيم دعوى لاستخراج قرار عام، بعد استخراج تصريح لاي مطرب او فنان، ينشر ثقافة مخالفة للثقافة المصرية والعادات والتقاليد، التي تشتهر بها المجتمعات الشرقية، لانها تترك بين الاجيال الشابة ممارسات تتسبب في تغير طباع ابناء مصر والدول العربية.

بعد ان تم الإعلان عن إقامة احدي الحفلات الغنائية لمغني الراب الاميريكي ترافيس سكوت بمنطقة اهرامات الجيزة "اسفل سفح الاهرامات "بمحافظة الجيزة يوم الثامن والعشرون من الشهر الجاري وقد أعلنت الشركة المنظمةلاحياء الحفل عن نفاذ تذاكر الحفل، بعد نصف ساعة من طرحها للبيع فضلا عن قيام الشركة المنظمة بعدم السماح باصطحاب أجهزة المحمول وكاميرات التصوير لمنع تصوير فاعليات الحفل وبمجرد الإعلان عن إقامة الحفل المشار اليه قوبل هذا الحفل برفض مجتمعي عارم من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء هذا الحفل فضلا عن تصدر الكتاب والمثقفين مشهد الرفض واعلانهم عبر الصحف الإخبارية رفضهم التام لاقامة هذا الحفل، وحيث إن أسباب الرفض المجتمعي لاقامة هذا الحفل علي الأراضي المصرية مرجعه خلفية الطرب الأمريكي المعروفة بانه من اشد الداعمين للماسونية العالمية ومنطو الافروسنتريك المناهضة للهوية المصرية والتراث الحضاري المصري فضلا عن ان المادة الترويجية التي يستعين بها المغني الاميريكي تضم رموزا واكوادا ماسونية بداية من شكل البوابة ورمز العين، والمثلث، والإله “مولخ” على بوابة التصميم، الذي يقبل القرابين مقابل الشهرة والأموال، بخلاف نوع ترددات الموسيقى التي تستخدم في مثل هذا الحفلات بما لها تأثيرا على شحن الأجواء بالطاقة المزاجية الغريبة

كان المحامى عمر عبد السلام، قد ارسل انذارعلى يد محضر إلى نقيب المهن الموسيقية بصفته وطالب الانذار بإلغاء التصريح الصادر عنه بصفته نقيبا لنقابة المهن الموسيقية والصادر لصالح مطرب الراب الاميريكي "ترافيس سكوت" وفرقته الغنائية لاقامة الحفل الغنائي المقرر إقامته يوم 28/7/2023 بمنطقة اهرامات الجيزة بمحافظة الجيزة وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك قانونا.

بعد ان تم الإعلان عن إقامة احدي الحفلات الغنائية لمغني الراب الاميريكي ترافيس سكوت بمنطقة اهرامات الجيزة "اسفل سفح الاهرامات "بمحافظة الجيزة يوم الثامن والعشرون من الشهر الجاري وقد أعلنت الشركة المنظمةلاحياء الحفل عن نفاذ تذاكر الحفل، بعد نصف ساعة من طرحها للبيع فضلا عن قيام الشركة المنظمة بعدم السماح باصطحاب أجهزة المحمول وكاميرات التصوير لمنع تصوير فاعليات الحفل وبمجرد الإعلان عن إقامة الحفل المشار اليه قوبل هذا الحفل برفض مجتمعي عارم من خلال منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء هذا الحفل فضلا عن تصدر الكتاب والمثقفين مشهد الرفض واعلانهم عبر الصحف الإخبارية رفضهم التام لاقامة هذا الحفل، وحيث إن أسباب الرفض المجتمعي لاقامة هذا الحفل علي الأراضي المصرية مرجعه خلفية الطرب الأمريكي المعروفة بانه من اشد الداعمين للماسونية العالمية ومنطو الافروسنتريك المناهضة للهوية المصرية والتراث الحضاري المصري فضلا عن ان المادة الترويجية التي يستعين بها المغني الاميريكي تضم رموزا واكوادا ماسونية بداية من شكل البوابة ورمز العين، والمثلث، والإله “مولخ” على بوابة التصميم، الذي يقبل القرابين مقابل الشهرة والأموال، بخلاف نوع ترددات الموسيقى التي تستخدم في مثل هذا الحفلات بما لها تأثيرا على شحن الأجواء بالطاقة المزاجية الغريبة