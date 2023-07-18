الضرائب تحسم الجدل حول أزمة تعيين مديري العموم

حسمت مصلحة الضرائب اللغط المثار حول نتائج الاختيار للتعيين في وظائف مديري العموم السابق الإعلان عن الحاجة لشغلها بالإعلان رقم 2 لسنة 2022.

وقد وصل الأمر في هذه الأزمة إلى أن بعض موظفي المصلحة المتقدمين لشغل بعض هذه الوظانف تقدموا بتظلمات من النتائج، حيث تضرروا من عدم اختيارهم أو من اختيار البعض الأخر، كما أثيرت بعض التساؤلات عن مدى صحة ذلك، وهو ما تسبب في حدوث حالة من البلبة وعدم إستقرار بيئة العمل بالمصلحة.



إتاحة جميع المعلومات والبيانات الداعمة للجان المختصة

وأعلنت مصلحة الضرائب حرصا على استقرار الأوضاع، وانتظام سير العمل بالمصلحة، أنه لم تتم حتى تاريخه المفاضلة النهائية بين المتقدمين لشغل الوظانف القيادية الشاغرة المعلن عنها لاختيار أجدر المتقدمين، كما لم تتخذ السلطة المختصة الممثلة في وزير المالية قرارها النهاني في هذا الشأن.

وأكدت مصلحة الضرائب الإلتزام التام من جانب المختصين لديها بمعايير الشفافية، والنزاهة، والموضوعية، والحيادية التامة في إتاحة جميع المعلومات والبيانات الداعمة للجان المختصة لدى مباشرتها سلطتها التقديرية في المفاضلة بين المتقدمين لهذه الوظائف، بما يكفل لها، إلى جانب ما تقرره من معايير وضوابط أخرى، اختيار الأجدر بالتعيين من جميع الوجوه وفق القواعد والضوابط الإجرائية والقانونية واجبة الاتباع والحاكمة فى هذا الشأن، توطئة لإصدار قرار التعيين من السلطة المختصة. وشددت الضرائب على تحقيق المصلحة العامة وتحقيق العدالة والرضا الوظيفي فيما بينهم، بما يتيح بينة وظيفية جيدة داعمة لحسن اضطلاع موظفي المصلحة بواجباتهم، وكسب ثقة المجتمع، والممولين والمكلفين وغيرهم من المتعاملين مع المصلحة.