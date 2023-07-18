السيطرة على تسرب غاز بفيصل

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، بالتعاون مع مسئولوا طوارئ الغاز في السيطرة على تسرب الغاز داخل عقار بمنطقة الطوابق فيصل في محافظة الجيزة دون إصابات، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وجود تسرب غاز داخل عقار بمنطقة فيصل، وعلى الفور اتجه رجال الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، بالتعاون مع مسئولوا الطوارئ، وتم السيطرة على التسريب دون حدوث اي إصابات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

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