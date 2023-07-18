حفلات جولة المملكة| موعد ومكان حفل محمد عبده

يستعد فنان العرب محمد عبده، لحفله الغنائي المقبل في السعودية، وذلك ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، التي تضم عددًا كبيرًا من نجوم الغناء العربي والخليجي.

موعد حفل محمد عبده في جولة المملكة 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري، في مدينة نجران.

فعاليات جولة المملكة 2023:

يتضمن دليل فعاليات جولة المملكة 2023، التي تشهدها مناطق المملكة خلال الفترة “مايو - سبتمبر” هذا العام مجموعة من الحفلات الطربية التي يحييها فنان العرب محمد عبده، إضافةً إلى عدد من الليالي الغنائية التي يشارك بها كل من رابح صقر، وأصالة، وخالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، وأصيل أبو بكر، وزينة عماد، وعدد من الفنانين المميزين من مختلف أنحاء المملكة والخليج والعالم العربي.

مسرحيات جولة المملكة 2023:

تضم جولة المملكة 2023 عددًا من المسرحيات المميزة باستعراض مجموعة من الفنون الأدائية والتعبيرات والإيماءات؛ لتجسيد مشاهد كوميدية فريدة ومنح الجمهور تجربة مميزة بفوريتها التي تجعلهم يتقاسمون ترفيه اللحظة، ويعيشون أجواء استثنائية في مسارح المملكة التي تستضيف مجموعة أعمال مسرحية، من أبرزها مسرحية "الطيارة"، و"ذات اللايكات"، ومسرحية "مسفر الرئيس التنفيذي"، إضافة إلى أن "شقة لندن"، و"حتى لا يطير الدكان"، و"غرفة 13"، و"الحرب العالمية السادسة"، و"هادي فالنتاين"، و"ميمو"، و"قابل للنشر"، و"المحترمين"، و"تو ذا موون".

تتميز فعاليات جولة المملكة بارتباطها برغبات المجتمع التي تلبيها الهيئة العامة للترفيه من خلال مشاريعها في مجالات الألعاب والتسوق والمطاعم والمقاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، عبر مشاريع تسهم في استدامتها وتعزز خياراتها المحلية بطابع عالمي فريد.