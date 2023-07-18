روسيا تشن هجوم صاروخي على أوديسا بعد تعليق اتفاق الحبوب

بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب، شنت روسيا هجوم صاروخي ليل الإثنين/الثلاثاء استهدف منطقة أوديسا الساحلية، ما أدى إلى تعرض “منشآت مرفئية” لأضرار هائلة، وفقًا للقيادة الجنوبية للجيش الأوكراني.

وكانت آخر سفينة غادرت ميناء أوديسا الأوكراني بموجب اتفاق التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، صباح يوم الأحد، وذلك قبل موعد انقضاء سريان الاتفاق، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وقالت القيادة العملية الأوكرانية في جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء في بيان، إن “ستة صواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود في اتجاه أوديسا”، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطتها لكن حطامها “أدى الى تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة”.

ووفقا لبيان القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني، فإن الهجوم تم باستخدام 31 طائرة بدون طيار من طراز “شاهد 136” و”شاهد 131″، تم إطلاقها من البحر الأسود، واستهدفت مدينة أوديسا عبر موجات متعددة من أجل كشف الدفاعات الأرضية، ثم تم توجيه 6 ضربات صاروخية من صواريخ كاليبر صوب المدينة، إلا أن الدفاعات الأرضية استطاعت التصدي لجميع تلك الصواريخ.

وتابع أن حطام تلك الصواريخ سقط على بعض مواقع البنى التحتية الاستراتيجية، ما سبب أضرارا في ميناء مدينة أوديسا وبعض المناطق الإستراتيجية في المدينة.

المرفأ الرئيسي لتصدير الحبوب

ويحمل الهجوم الذي تعرضت له أوديسا أبعادا أكثر من كونه مجرد هجوم عسكري يستهدف مواقع في المدينة، إذ تعتبر تلك المدينة المرفأ الرئيسي لتصدير الحبوب.

ويأتي الهجوم بعد إعلان روسيا انتهاء العمل باتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.

كما يأتي هجوم اليوم في أعقاب تفجير تعرض له جسر القرم، فجر أمس الإثنين، ما أدى إلى توقف حركة المرور فوقه.

وقالت موسكو إن الانفجار كان نتيجة هجوم أوكراني بمركبات بحرية مسيرة.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، الثلاثاء، عبر قناته على تطبيق تلغرام، أن حركة المرور عادت جزئيا على أحد مسارات جسر القرم في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

وكتب خوسنولين: “عادت حركة المرور للسيارات على جسر القرم في اتجاه عكسي على المسار أقصى اليمين”.

ومع هذا، تم تعليق رحلات العبَّارات، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما ذكرت وكالات روسية نقلا عن وزارة الطوارئ المدعومة من موسكو في شبه جزيرة القرم.

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