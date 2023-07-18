رفع 1175 طن قمامة ومخلفات من شوارع وميادين المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال الحملة المكبرة الدائمة لرفع التراكمات والمخلفات الصلبه والأتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بمدينة المنصورة.

وقال مختار إنه تم رفع 1115 طنًا من القمامة، و40 طنًا من المخلفات الصلبة، و25 طن أتربة بالشوارع والميادن والطرق الرئيسية بجميع المناطق التي شملتها الحملة، لافتًا أنه تم زراعة 1500 متر نجيل طبيعي بالحدائق والجزر الوسطي بالشوارع والميادين بنطاق شرق وغرب المدينة.

وأكد أنه قد شارك في الحملة معدات وعمال جهاز النظافة ومعدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية المشاركة وجهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، وبإشراف نواب رؤساء الوحدات المحلية.

ولفت مختار أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصارى الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة خاصة فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل عملًا على راحة المواطنين وتحقيق رضاهم وفي اطار الجهود المستمرة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وباشرت الحملة أعمالها بإشراف ومتابعة محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، والمهندس خالد جلال، مدير عام المركبات، والمهندس عبده محمدين، مدير عام المخلفات الصلبة، وعماد النجار، مدير إدارة البيئة، وذلك بمشاركة الوحدات المحلية في كل من المنزلة وبلقاس ودكرنس ونبروه وميت غمر والكردي ومنيه النصر وميت سلسيل وبني عبيد واجا وشربين والمطرية والسنبلاوين وطلخا وتمي الامديد، إذ شملت الأعمال استكمال زراعة النجيل الطبيعي بالحدائق المفتوحة بشارع الجيش وتركيب سياج حديدي على سور كورنيش المشاية السفلية وتهذيب الحشائش بحديقة صباح الخير يا مصر.

وتنفيذ أعمال دهانات وتجميل النيوجرسي بالطريق المؤدي لقرية ببرق العز وأعمال دهانات سور حديقة شارع الجيش حول محيط مسجد النصر وتجهيز الحدائق الوسطى بشارع الجيش بوضع طبقة من الرمال وفرد طبقة الرمال بالحدائق الوسطى بشارع الجيش نطاق غرب تمهيدها لزراعتها بالنجيل وغسيل الأشجار نطاق حي غرب والجمع المنزلي بحي بن زيد بنطاق مركز المنصورة وغسيل أرصفة شارع فخر الدين خالد وميدان النصب التذكاري بنطاق شرق وتشغيل المكنسة على الطريق الدائرى مدخل مدينة المنصورة، واستمرار أعمال رفع كفاءة النظافه بشارع محمود شاهين والجيش والترعة والثانوية ومشعل والدراسات وقناة السويس وفخر الدين خالد وسعد الشربيني وميدان الطميهي وميدان الشيخ حسانين والبشطامير وسندوب والمجزر والعبور وأحمد ماهر وعبدالسلام عارف وبورسعيد وسكة سندوب والجمهورية والمشاية وسعد زغلول.

جدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصًا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.