محمد حماقي|صانع غنائي جديد في "لمون نعناع"

فاجأ الفنان محمد حماقي جمهوره بإعلانه عن أغنيته الصيفية الأولى لموسم 2023، التي حملت عنوانًا غير مألوف “لمون نعناع”، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فريق عمل أغنية حماقي الجديدة “لمون نعناع”

يتعاون حماقي في “لمون نعناع” لمرة الأولى مع الشاعر “فلبينو أحمد”، ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

فريق عمل أغنية حماقي الجديدة لمون نعناع

اكتفى محمد حماقي بوضع اسم الأغنية فقط بخلفية سماوية يملؤها السحاب والورد الأبيض، وعلق عليها"استنوا أغنيتي الجديدة لمون نعناع قريبًا".

كانت أحدث الإصدارات الغناية لـ محمد حماقي من خلال أغنية “فضوله المكان”، التي اقتربت من حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

دة مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".