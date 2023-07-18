جامعة مصر للمعلوماتية تتعاون مع بنك مصر لتمويل المنح الدراسية

وقعت جامعة مصر للمعلوماتية، اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة بنك مصر، يمول من خلالها البنك منح دراسية كاملة لعدد من أوائل الثانوية العامة المنضمين للدراسة بالجامعة في كليات (الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، علوم الحاسب والمعلومات، الفنون الرقمية والتصميم) والتي تقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد احتياجات سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلوم البيانات وتكنولوجيا الأعمال، حيث يأتي ذلك ضمن التزام الجامعة بتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة بتقديم عدد من المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة بما يضمن تنمية القدرات العلمية للطلاب المتفوقة وتسليحهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

وتستهدف الاتفاقية الموقعة بين جامعة مصر للمعلوماتية ومؤسسة بنك مصر، تمويل 3 منح كاملة تشمل كافة المصروفات لإتمام العملية الدراسية، بالإضافة لتدريب طلاب الجامعة في البنك ضمن استراتيجية تمكين الطاقات الشابة الرائدة والمتفوقة، للاستفادة منها عقب التخرج وتوطينها في الوظائف الحيوية بما يصب في مصلحة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تولي اهتماما كبيراً للاستثمار في البشر.

ووقع هذه الاتفاقية الهامة بين الجانبين، الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بحضور الأستاذ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة، والأستاذ هاني السمرة رئيس قطاع الموارد البشرية، ولفيف من قيادات ومسؤولي الجامعة والبنك.

من جانبها أشادت الدكتورة ويم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بتوقيع هذه الاتفاقية، موضحة أهمية عقد مثل هذه الشراكات بين الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة وبنك مصر أحد أعرق البنوك المصرية، وهو ما يساهم في تضافر الجهود المخلصة لمصلحة المنظومة التعليمية والارتقاء بالأجيال القادمة وإمداد المستقبل بكوارد لديها القدرة على التعامل مع معطياته وحداثته.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، أن المنح الثلاث المقدمة من بنك مصر تشمل تغطية الرسوم الدراسية كافة، حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن التزام جامعة مصر للمعلوماتية بالتعاون مع المؤسسات الرائدة لتعزيز الجهود الرامية للارتقاء بخريجي الجامعة لأعلى المستويات طبقاً للمعايير العالمية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من حرص البنك على مساندة قطاع التعليم ودعم التميز العلمي والمساهمة في تخريج جيل من الطلاب ذوي كفاءة عالية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.