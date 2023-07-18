استمرار أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم خلال فصل الصيف

تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية ، إدارة قادرون باختلاف ، تنفيذ التدريبات الرياضية والأنشطة الفنية بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوى القدرات والهمم المنتشرة بكافة المحافظات .

يأتي ذلك في إطار الإهتمام الذي توليه الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم،وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالإهتمام بابنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الامكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.

بمركز شباب سلامون قبلي بمحافظة المنوفية شملت الأنشطة الفنية صناعة المشغولات اليدوية بالإضافة الى الرسم وكذلك التدريبات الرياضية ( تنس الطاولة - كرة السرعة - اللياقة البدنية للكبار).