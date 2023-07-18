تجهيز الأطقم الطبية وسيارة "المامو والسونار"

إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في سيدي سالم بكفرالشيخ

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة صحة المرأة بمدينة سيدي سالم، تستمر لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الخميس 20 يوليو الحالي حتى 25 يوليو 2023م، لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الذي من خلال توفير سيارة بجوار مستشفى سيدي سالم المركزي، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة الدكتور إلهام محمد، أن المديرية استعدت للمبادرة بتجهيز الأطقم الطبية، وسيارة المامو والسونار للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي للفحص من خلال المبادرات الرئاسية، للاطمئنان على صحة المرأة المصرية، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تم تخصيص، وإشراف وتنفيذ الدكتور آمال حجاج، مديرة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام حملة 100 يوم صحة بكفرالشيخ.