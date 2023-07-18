كولر يعطي الضوء الأخضر لاحتراف محمد شريف

أكد الإعلامي محمد شبانة وصول عرض احتراف من نادي فاتح كاراجومروك التركي لمحمد شريف مهاجم النادي الأهلي للانتقال إليه بداية من الموسم القادم لمدة عام على سبيل الإعارة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه بعد استطلاع رأي كولر المدير الفني للفريق أبدى السويسري موافقته على رحيل اللاعب معارا من باب " تغيير العتب" والعودة للفريق مرة أخرى.

وأكمل شبانة أن إدارة الأهلي إشترطت للموافقة على قبول العرض التركي الحصول على ٥٠٠ ألف دولار، إضافة إلى تمديد اللاعب لتعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل لمدة 4 مواسم قادمة لضمان عودته مرة أخري للفريق .

كولر يرفض رحيل تاو عن الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متمسك برحيل بيرسي تاو لاحترافه، كما يريد تمديد عقده مع النادي لموسمين آخرين بخلاف الموسم المتبقى في عقده.

وقال شبانة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر متمسك ايضا ببقاء ديانج لان له دور كبير مع الأهلي في وسط الملعب".

وختم: "مسئولو الأهلي تمسكوا بالإبقاء على خدمات تاو في الموسم المقبل مع إمكانية التفاوض على تمديد عقده لموسمين إضافيين حال رغب اللاعب في ذلك بعد الحصول علي موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باستمرار".

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يواجه الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي.