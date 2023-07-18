كولر يرفض رحيل تاو ويحسم موقف شريف من الاحتراف في تركيا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متمسك برحيل بيرسي تاو لاحترافه، كما يريد تمديد عقده مع النادي لموسمين آخرين بخلاف الموسم المتبقى في عقده.

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وقال شبانة في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "مارسيل كولر متمسك ايضا ببقاء ديانج لان له دور كبير مع الأهلي في وسط الملعب".

وأضاف: "الأهلي قد يفتح الباب أمام احتراف محمد شريف في تركيا، بعدما تلقى عرضا رسميا مؤخرا، خصوصا أن الأمور قد تبدو صعبة بعد اقتراب ضم البرازيلي سوزا".

وختم شبانه حديثه: "مسئولو الأهلي تمسكوا بالإبقاء على خدمات تاو في الموسم المقبل مع إمكانية التفاوض على تمديد عقده لموسمين إضافيين حال رغب اللاعب في ذلك بعد الحصول علي موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باستمرار".

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.

يواجه الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي

