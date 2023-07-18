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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فرج عامر: الأهلي ضم خالد عبد الفتاح بشكل نهائي 

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، أن اللاعب  محمد مغربى مدافع الأهلى مستمر مع الفريق بموجب عقد الإعارة الموقع مع مسئولي القلعة الحمراء.

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أكد رئيس سموحة خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع مجدى عبد الغنى إنه طلب تجديد إعارة مصطفى ميسى من النادى الأهلى إلى سموحة،موصحاً أن القرار فى يد مسئولى النادى الأحمر.

 

صرح فرج عامر  أنه أنهى اتفاقه مع مسئولى القلعة الحمراء على التعاقد مع لاعبين أحدهما يلعب فى مركز الجناح والأخر فى وسط الملعب،رافضاً الكشف عن أسمائهم.

اتم  رئيس سموحة  في تصريحاته ،   أن الأهلى أنهى إجراءات التعاقد مع خالد عبد الفتاح بشكل رسمى بعد أن كان معاراً للقلعة الحمراء من نادى سموحة لافتاً إلى أن حسام حسن باقى مع الفريق السكندرى ولن يعود إلى القلعة الحمراء.

سموحة والمصري 

نجح سموحة في الفوز على نظيره المصري بهدف دون رد في الجولة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز .

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