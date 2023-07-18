البامية بـ 25 .. ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في الأسواق
تشهد أسعار الخضراوات استقرارًا ملحوظًا، بمختلف أسواق الجمهورية.
وتنشر "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بالأسواق.
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أسعار الخضراوات اليوم
الطماطم:- من 2.5 لـ 4.5 جنيه.
البطاطس:- من 7 لـ 9.5 جنيه.
البصل:- من 10 لـ 15 جنيهًا.
الكوسة:- من 3 لـ 7 جنيهات.
جزر بدون عروش:- من 5 لـ 9 جنيهات.
فاصوليا:- من 14 لـ 18 جنيهًا.
باذنجان بلدي:- 3 لـ 5 جنيهات.
باذنجان رومي:- من 2.5 لـ 5 جنيهات.
باذنجان أبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.
فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.
فلفل حامي بلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.
فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.
ملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.
خيار صوب:- من 7 لـ 9 جنيهات.
خيار بلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.
بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.
قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.
بطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.
ثوم:- من 24 لـ 35 جنيهًا.
لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.
بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.
خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.
بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.