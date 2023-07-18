البامية بـ 25 .. ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في الأسواق

تشهد أسعار الخضراوات استقرارًا ملحوظًا، بمختلف أسواق الجمهورية.

وتنشر "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بالأسواق.

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أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم:- من 2.5 لـ 4.5 جنيه.

البطاطس:- من 7 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 10 لـ 15 جنيهًا.

الكوسة:- من 3 لـ 7 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 5 لـ 9 جنيهات.

فاصوليا:- من 14 لـ 18 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 3 لـ 5 جنيهات.

باذنجان رومي:- من 2.5 لـ 5 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.

اسعار الخضروات

فلفل حامي بلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

خيار صوب:- من 7 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 35 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.