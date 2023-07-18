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الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البامية بـ 25 .. ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في الأسواق

الخضروات
الخضروات

تشهد أسعار الخضراوات استقرارًا ملحوظًا، بمختلف أسواق الجمهورية.

وتنشر "الوفد" أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بالأسواق.

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أسعار الخضراوات اليوم

الطماطم:- من 2.5 لـ 4.5 جنيه.

البطاطس:- من 7 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 10 لـ 15 جنيهًا.

الكوسة:- من 3 لـ 7 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 5 لـ 9 جنيهات.

فاصوليا:- من  14 لـ 18 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 3 لـ 5 جنيهات.

باذنجان رومي:- من 2.5 لـ 5 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 10 جنيهات.

اسعار الخضروات

فلفل حامي بلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

خيار صوب:- من 7 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 4 لـ 7 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ 35 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

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