رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يشارك في الملتقى المصري الصيني

شارك الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، في فعاليات الملتقى المصري الصيني، لتعزيز سبل التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين، بحضور ممثلين لوزارة التعليم العالي على رأسهم الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية وعدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية الصينية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد عادل زين الدين، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، في المجالات التي تهتم ببناء الانسان فكرياً وثقافياً، في إطار نهج مؤسسة تهدف للتنمية المستدامة، لنشر الفكر التوعوي والتنمية المشتركة بين مصر والصين، وتوطيد العلاقات التعليمية التكنولوجية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك بينهما.

وأشار رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن الملتقى يمثل صورة مضيئة للعلاقات المتميزة والمثمرة بين البلدين الصديقين، والتي نسعى دائمًا نحو تعزيزها ودعمها بكل السبل، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، في إطار استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.