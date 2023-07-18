بسبب الأهلي والنصر.. بايرن ميونخ يرفع مطالبه لبيع ساديو ماني

رفعت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني مطالبها من أجل التخلي عن خدمات النجم السنغالي ساديو ماني، بعد تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن النادي البافاري خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقالت شبكة سكاي العالمية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن صراع الأهلي والنصر السعودي على خدمات اللاعب السنغالي الدولي تسبب في رفع النادي الألماني مطالبه من 20 مليون يورو إلى 32 مليون يورو.

وذكرت الشبكة أن ممثلو النصر و الاهلي التقوا مع وكلاء اللاعب خلال الفترة الأخيرة للحصول على خدماته، إلا أن إدارة البايرن تحاول استغلال رغبة الأندية السعودية في اللاعب لتحقيق أكبر استفادة مادية.

مانشستر سيتي يرفض عرض الأهلي لضم محرز

رفضت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العرض الأول من الأهلي السعودي لشراء اللاعب رياض محرز، ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو في تغريدة عبر تويتر:" مانشستر سيتي رفض عرض الأهلي الأول لـ رياض محرز بقيمة 18 مليون جنيه استرليني + 5 مليون إضافات ".

وأضاف رومانو: " سيتي يريد 30 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل اللاعب، الأهلي واثق من حسم الصفقه ".