ربة منزل تتخلص من حياتها بقرص حفظ الغلال بالعسيرات

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل في العقد الثاني من العمر تقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة إعياء إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها متأثرة باصابتها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تفاصيل الواقعة تعود عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود اشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "سماح . ا . م . ع" 20 سنة ربة منزل وتقيم / دائرة المركز مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها .

بالإنتقال والفحص وسؤال والدها "أحمد . م . ع . ع" 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابتها ووفاتها لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .

وكلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .