عاجل
حمى الضنك في قنا.. " الذبابة الملعونة" كلمة السر "الزاعجة المصرية" وراء الوضع الوبائي في قنا دخان حرائق كندا يخنق أمريكا| شاهد
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ربة منزل تتخلص من حياتها بقرص حفظ الغلال بالعسيرات

ارشيفية
ارشيفية

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل في العقد الثاني من العمر تقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة إعياء إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وتوفيت عقب وصولها متأثرة باصابتها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

 تفاصيل الواقعة تعود عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود اشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "سماح . ا . م . ع" 20 سنة ربة منزل وتقيم / دائرة المركز مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها .

بالإنتقال والفحص وسؤال والدها "أحمد . م . ع . ع" 59 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال مما نتج عنه إصابتها ووفاتها لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .

وكلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

الجريدة الورقية