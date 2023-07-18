إصابة 5 أشخاص في حريق بالبلينا بسوهاج

شهدت قرية الساحل بحري دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إندلاع حريق في حوش بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وإمتد لحوش مجاور نتج عنه إصابة 5 أشخاص بينهم 4 سيدات بحروق نارية متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهم في إخماد الحريق وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بحوش بناحية الساحل بحري دائرة المركز .



وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك "حسانين . ع . ح . خ" 45 سنة ويقيم بذات الناحية وإمتد لحوش مجاور ملك شقيقه "البطل . ع . ح . خ" 49 عامل سنة ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

ونتج عن الحريق إصابة كل من مالك الحوش الأول بحروق نارية بالكتف والساعد الأيسر والقدم اليسرى و" نوادر . ع . ح . خ" 55 سنة ربة منزل و"ناهد . ع . ح . خ" 35 سنة ربة منزل شقيقتي الأول ووالدتهم "زينب . م . م . ح" 67 سنة ربة منزل و"زينب . ا . ع . ح" 19 سنة ربة منزل نجلة مالك الحوش الثاني وتقمن بذات الناحية بحروق نارية من الدرجة الأولي متفرقة بالجسم أثناء مشاركتهم في إخماد النيران وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي .



وبسؤال مالك الحوش الأول بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .