أول طالبة من ذوي البصيرة تحصل على شهادة البكالوريا الدولية ib (شاهد)

قالت جويرية سليمان أول طالبة من ذوي البصيرة تحصل على شهادة البكالوريا الدولية ib بتفوق، إنّها كانت تدرس الدبلومة الأمريكية ثم قررت الانتقال إلى شهادة البكالوريا الدولية لأنها تنمي مهارات الكتابة والتحليل، وهو ما تحبه لأنه شغوفة بالقراءة والكتابة.

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البكالوريا الدولية

وأضافت “سلميان” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن البكالوريا الدولية، وخاصة البرنامج الذي تعلمت فيه هو آخر سنتين من الثانوية العامة، أي أنه موازٍ لها ويتضمن 6 مواد، وهاتين السنتين لهما امتحان واحد ومجموع واحد.

وتابعت، أن الـمواد الـ6 مختلطة بين الأدبي والعلمي، حيث اختارت مواد البيولوجي والبيزنس والسيكولوجي واللغة العربية واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مادة فلسفية يتم الحديث فيها عن مصدر المعلومات والآراء المختلفة وكيفية تحليل وتفنيد المعلومة، ومادة أخرى يكون مطلوبا فيها كتابة مادة بحثية تتكون من 4 آلاف كلمة.

أحلم بالانضمام إلى الجامعة الأمريكية

وأكدت أنها تحلم بالانضمام إلى الجامعة الأمريكية، موضحةً أن هذه الرغبة بدأت لديها منذ أن كانت في الصف الثاني الإعدادي، كما أنها تريد أن تتخصص في الأدب الإنجليزي بشكل علمي في جامعة خاصة، وترى أن الجامعة الأمريكية هي الأفضل، لافتةً إلى أنها قدمت للحصول على أكثر من منحة.