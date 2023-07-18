موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023.. معاشات شهر أغسطس 2023 تتصدر تلك الكلمات مؤشرات البحث من قبل أصحاب المعاشات والذين يبلغون قرابة 11 مليون مستحق للمعاش، لمعرفة الموعد المحدد لصرف معاشات شهر أغسطس 2023.

صرف معاشات شهر أغسطس

وفي السياق يتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وتحديدًا بداية من يوم 1، حيث ينتهي صرف المعاشات في السادس من أغسطس 2023.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ويمكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023 من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومنافذ فوري وكارت ميزة، ومن منافذ البريد المصري، وعن طريق الهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي، فضلًا عن البنوك والمحافظ الإلكترونية.

جدول صرف معاشات شهر أغسطس 2023

الشريحة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم صرف المعاش يومي 1 أغسطس و2 أغسطس 2023.

الشريحة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، يتم صرف المعاش يومي 3 أغسطس و4 أغسطس 2023.

الشريحة الثالثة التي تحصل على معاش معاش أكثر من 3000 جنيه، يتم صرف المعاش يومي 5 أغسطس و6 أغسطس 2023.

وزارة التضامن الاجتماعي

وفي سياق آخر تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.