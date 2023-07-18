تطورات جديدة بشأن تعطل انضمام إمام عاشور للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة انسحاب النادي الأهلي من صفقة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «الأهلي كان من المفترض أن يُقدم إمام عاشور، اليوم الإثنين على أقصى تقدير، عندما تواصلنا مع المسؤولين، قالوا «مازال هناك بعض الأمور الورقية اللي بتستدعي التريث قليلًا قبل الإعلان عن الصفقة».

وأضاف: «بالنسبة لموضوع الإصابة، كانت تستدعي 12 أسبوعا، فات منها 8 أسابيع، وبالتالي في حال انضمام إمام عاشور، للأهلي سيبدأ مع الفريق بشكل عادي فترة الإعداد للموسم الجديد»، مؤكدًا : «لايوجد مانع طبي يعوق انضمام إمام عاشور للأهلي».

وأتم: «في بعض الأمور مع ميتلاندـ مازالت في المراجعة».

وأكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن النادي الأهلي لم ينهي صفقة التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي حتى الآن، بشكل رسمي بسبب الخلافات.