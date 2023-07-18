تعرف على حكم الشرع في طلاق الزوجة علنا وردها عرفيًا لإعفاء الابن من الجيش

عقد الزواج من العقود المهمة في الإسلام ولأهميته فإن الحق سبحانه وتعالى لم يصف عقداً من العقود بما وصف به عقد الزواج فقد وصفه بأنه الميثاق الغليظ , قال تعالى : \" وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .



ووصف عقد النكاح بالميثاق الغليظ هو عين الوصف الذي وصف الله به الميثاق الذي أخذه من النبيين قال تعالى \"وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا . لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا\" سورة الأحزاب آية

وليس أبلغ من التعبير القرآني العظيم في وصف علاقة الزوجية بكونها [الميثاق الغليظ]، وبما تعنيه الكلمة القرآنية من بلاغة وروعة من العهد والقوة والتأكيد الشديد لأهمية الحفاظ عليه والوفاء به.

يسأل الشيخ مكرم عبد اللطيف، مدير عام مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية، والإمام والخطيب بوزارة الأوقاف عن حكم طلاق الزوجة علنا وردها عرفيًا لإعفاء الابن من الجيش؟، فقال أنه ظهرت فى الآونة الأخيرة مظاهر للتحايل المحرم وللأسف الشديد يبرره الناس بتبريرات لا زمام لها ولا خطام، وحجتهم داحضة وواهية، ومنها طلاق الزوجة من أجل إعفاء الابن من الخدمة العسكرية.

وأضاف مدير عام مديرية أوقاف كفر صقر بالشرقية، في رده على سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن طلاق الرجل لامرأته رسميا وردها عرفيا حتى يعفى الابن الأكبر من الخدمة العسكرية "دخول الجيش" وهذا تحايل وعمل باطل، وإذا تم بهذه الصورة فهو عمل غير شرعى ومعاشرة المرأة لزوجها بهذه الطريقة زنا لأن عقد الطلاق انفسخ بطريق صحيح، ولابد وأن يتم إعادته بطريق صحيح.