عاجل
موجة حر تضرب فرنسا والسُلطات تفرض حالة التأهب في البلاد وحش فاتورة الكهرباء.. أجهزة كهربائية سبب زيادة الاستهلاك
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة (فيديو)

الدكتور سعد شلبي
الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الإعلان عن الصفقات الجديدة سيكون من خلال الموقع الرسمي في الوقت المناسب والذي يتعلق بالتوقيتات المحددة للاتحادات الأفريقية والاتحاد المحلي وبمجرد انتهاء الإجراءات ينم الإعلان ".

txt

مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي

txt

رسالة عمر كمال لـ إمام عاشور بعد اقترابه من الأهلي

txt

الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع سباليتي

محمود الخطيب  المسئول عن ملف كرة القدم والصفقات الجديدة

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن محمود الخطيب  رئيس النادي الأهلي هو المسئول عن ملف كرة القدم والصفقات الجديدة".

 وتابع "النادي الأهلي حقق إنجازات في كل الألعاب"، لافتا: "الأهلي يساير التطوير الذي يحدث في مؤسسات الدولة المصرية".

الأهلي خاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة خلال مباراة الحرس 

وأوضح  المدير التنفيذي للنادي الأهلي،: " مسئولو الأهلي خاطبوا وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري"، مردفا: "الأهلي حقق نجاحات في كل المجالات الرياضية  وجماهير النادي لعبت دورا كبيرا في التتويج بالبطولات".

الأهلي سينظم احتفالية لكل أبطال الألعاب الرياضية

وتابع: "درع الدوري سيتم تسليمه يوم الأربعاء المقبل.. ورابطة الأندية لديها برنامج للتنويج يوم الأربعاء المقبل"، موضحا: "الأهلي سينظم احتفالية لكل أبطال الألعاب الرياضية".

ووجه الدكتور سعد شلبي، الشكر لوزارة الداخلية التي كانت خير داعم للنادي الأهلي خلال هذا الموسم خاصة في البطولة الأفريقية.
 

مواد متعلقة

الاهلى يواصل تدريباته استعدادًا للقاء حرس الحدود

الأهلي يورط إمام عاشور.. ميتلاند يهدد بشكواه للفيفا

رياض محرز يضغط على مانشستر سيتي للانتقال لـ الأهلي السعودي

الأهلى المصرى يفتتح «طوسون» أحد فروعه التراثية بعد التطوير

رئيس زراعة الشيوخ: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يسرع من  خطوات التنمية

النائب حازم الجندي: التحالف الوطني للعمل الأهلي نموذجًا لتطويع المجتمع لخدمة المواطنين
الجريدة الورقية