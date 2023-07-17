الأهلي يكشف موعد الإعلان عن الصفقات الجديدة (فيديو)

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الإعلان عن الصفقات الجديدة سيكون من خلال الموقع الرسمي في الوقت المناسب والذي يتعلق بالتوقيتات المحددة للاتحادات الأفريقية والاتحاد المحلي وبمجرد انتهاء الإجراءات ينم الإعلان ".

محمود الخطيب المسئول عن ملف كرة القدم والصفقات الجديدة

وأضاف المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو المسئول عن ملف كرة القدم والصفقات الجديدة".

وتابع "النادي الأهلي حقق إنجازات في كل الألعاب"، لافتا: "الأهلي يساير التطوير الذي يحدث في مؤسسات الدولة المصرية".

الأهلي خاطب وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة خلال مباراة الحرس

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي،: " مسئولو الأهلي خاطبوا وزير الداخلية للموافقة على السعة الكاملة لاستاد القاهرة خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد القاهرة لحضور مراسم تسليم درع الدوري"، مردفا: "الأهلي حقق نجاحات في كل المجالات الرياضية وجماهير النادي لعبت دورا كبيرا في التتويج بالبطولات".

الأهلي سينظم احتفالية لكل أبطال الألعاب الرياضية

وتابع: "درع الدوري سيتم تسليمه يوم الأربعاء المقبل.. ورابطة الأندية لديها برنامج للتنويج يوم الأربعاء المقبل"، موضحا: "الأهلي سينظم احتفالية لكل أبطال الألعاب الرياضية".

ووجه الدكتور سعد شلبي، الشكر لوزارة الداخلية التي كانت خير داعم للنادي الأهلي خلال هذا الموسم خاصة في البطولة الأفريقية.

